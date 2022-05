Somalia: presidente si ricandida in vista elezioni 15 maggio

ROMA, 09 MAG - Il presidente somalo Mohamed Abdullahi Mohamed, detto Farmajo, ha formalmente annunciato su Twitter la propria candidatura per un secondo mandato in vista delle elezioni presidenziali, fissate il prossimo 15 maggio. Farmajo ha affermato che si ricandida in "risposta all'appello del popolo somalo", impegnandosi a continuare "sulla via del progresso e dello sviluppo". Il primo mandato presidenziale di Farmajo è scaduto a febbraio dell'anno scorso, ma il capo dello Stato è rimasto in carica a causa del rinvio delle elezioni parlamentari. Farmajo deve confrontarsi con diversi candidati, tra i quali due ex presidenti.

