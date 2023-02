South Carolina apre le primarie, dem approvano il piano di Biden

NEW YORK, 4 FEB - Il partito democratico Usa approva il piano di Joe Biden per riscrivere le primarie: il South Carolina sarà il primo Stato a tenerle per la corsa alla Casa Bianca del 2024, sostituendo così l'Iowa. Un avvicendamento che risponde alla richiesta di una maggiore diversità razziale, geografica ed economica nel processo di selezione di chi sarà il candidato democratico alla Casa Bianca. Con il South Carolina, lo Stato che ha 'resuscitato' la corsa di Biden nel 2020, i democratici assegnano un ruolo determinante agli afroamericani nella scelta del nominato del partito.

