MADRID, 22 LUG - Stop alle sigarette su tutte le spiagge di Barcellona: il divieto di fumare entrerà in vigore la prossima settimana, dopo che la nuova normativa in merito è stata approvata dal consiglio comunale della città spagnola. Da tempo, la misura era già in vigore su alcune spiagge cittadine selezionate per un progetto pilota.

