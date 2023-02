MADRID, 16 FEB - Via libera definitivo del Parlamento spagnolo alla cosiddetta "legge trans" e a una riforma della normativa sull'aborto. Il "sì" finale è arrivato in entrambi i casi dopo un ultimo passaggio al Congresso dei deputati. La legge 'trans' contempla il diritto alla libera "autodeterminazione di genere" per tutti gli over 16. La riforma sull'aborto include un congedo per mestruazioni "invalidanti" coperto dallo Stato.

