Spagna, annullata esclusione delle corride dal bonus 18enni

MADRID, 07 FEB - La Corte Suprema spagnola ha annullato la decisione del governo iberico di escludere gli spettacoli di tauromachia dalle opzioni usufruibili con il bonus cultura per diciottenni finanziato dallo Stato: lo si apprende da un comunicato ufficiale. L'Alto tribunale ha così accolto il ricorso di una fondazione che promuove le corride, ritenendo "insufficientemente giustificato" il provvedimento dell'esecutivo. In Spagna, il bonus cultura per i 18enni è stato lanciato nel 2021 dal premier Pedro Sánchez, che ha indicato come modelli di riferimento quello italiano e quello francese. Per poter restringere di nuovo la sua validità nel caso delle corride, l'esecutivo dovrà riformulare la giustificazione che sostiene la decisione, secondo la Corte Suprema.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA