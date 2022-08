Spagna: forte grandinata nel nordest, muore bimba di 20 mesi

MADRID, 31 AGO - Una bambina di 20 mesi è morta nella località catalana di La Bisbal d'Empordà (Spagna) dopo esser stata colpita da un grosso chicco nel corso di una forte grandinata avvenuta ieri in serata: lo hanno riferito fonti dell'amministrazione locale a media iberici come la televisione pubblica catalana e l'agenzia Efe. Colpita alla testa, la piccola è stata trasportata in ospedale in gravi condizioni ed è deceduta nella notte. La forte grandinata di ieri ha sorpreso gli abitanti de La Bisbal d'Empordà e di altre località della provincia di Girona, spiega il quotidiano La Vanguardia. Alcuni chicchi caduti al suolo avevano un diametro di 10 centimetri, come mostra un'immagine pubblicata dall'agenzia meteorologica catalana (Meteocat). Alcune persone hanno riportato lievi ferite, mentre diverse auto, tetti ed altri elementi sono risultati danneggiati.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA