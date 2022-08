Spagna, ingorgo camion alla frontiera per incendio Francia

ROMA, 11 AGO - La Francia ha chiuso nuovamente oggi ai camion il valico di frontiera di Biriatou a causa del vasto incendio nella regione della Gironda che è avanzato nell'area delle Landes dopo aver bruciato quasi 7.000 ettari. La chiusura ha provocato un notevole ingorgo, fino a cinque chilometri, nella città spagnola di Irún, nella provincia di Guipuzco. I mezzi sono tutti in fila su un lato della strada. Lo riferisce il Pais. Il passaggio è aperto per gli altri veicoli ma le auto vengono dirottate sulla A-64 per aggirare circondare l'area degli incendi. Molti dei camion stanno tornando indietro perchè tutti i parcheggi vicini per mezzi pesanti sono pieni. La previsione è che il valico di frontiera riaprirà solo nel tardo pomeriggio.

