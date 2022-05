Spagna: Juan Carlos a Madrid, incontro con il figlio Felipe

MADRID, 23 MAG - Il re emerito di Spagna Juan Carlos è arrivato a Madrid, dove ha in programma di riunirsi con il figlio Felipe VI, attuale monarca, e altri membri della sua famiglia nella residenza ufficiale della Zarzuela. Lo riportano i media iberici. Si tratta della prima visita nella capitale spagnola da quando si trasferì ad Abu Dhabi, nell'estate del 2020. Juan Carlos ha trascorso il weekend in Galizia, nella località di Sanxenxo. Nel corso di uno dei molteplici tentativi dei cronisti di ottenere da lui dichiarazioni, ieri l'emerito ha risposto così a chi gli chiedeva se fosse intenzionato a fornire chiarimenti su aspetti controversi del suo passato, come i sospetti di irregolarità fiscali (richiesta avanzata anche dal governo): "Chiarimenti su cosa?". "Ha perso un'opportunità", ha commentato stamattina la portavoce del governo, Isabel Rodríguez, in un'intervista concessa alla radio pubblica Rne.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA