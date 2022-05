Spagna, l'emiro del Qatar annuncia investimenti per 4,7 mld

MADRID, 18 MAG - Il Qatar è intenzionato a realizzare nei prossimi anni investimenti in Spagna per oltre 4,7 miliardi di euro: l'annuncio, riporta la stampa iberica, è arrivato direttamente dall'emiro Tamim bin Hamad Al Thani, che ieri sera ha partecipato a una cena di gala presso il Palazzo Reale di Madrid organizzata in occasione della sua visita di Stato in Spagna. Da parte sua, il re spagnolo Felipe VI ha annunciato che i due Paesi hanno deciso di "elevare l'eccellente relazione" tra entrambi al livello di "associazione strategica". Oggi è previsto un incontro tra l'emiro e il premier Pedro Sánchez: in programma c'è la "firma di accordi", secondo l'agenda ufficiale del governo spagnolo.

