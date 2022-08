Spagna: Pp, episodio treno circondato da rogo sia chiarito

MADRID, 18 AGO - La principale forza politica d'opposizione in Spagna, il Partito Popolare (Pp), sta chiedendo che venga "fatta chiarezza" su in incidente avvenuto martedì nella Comunità Valenciana, quando un treno con passeggeri a bordo si è trovato circondato dalle fiamme di un grosso incendio e diverse persone sono rimaste ferite (tre di loro in modo grave). "È evidente che c'è stato un grave errore, che ha messo vite umane in pericolo", ha dichiarato ai media il leader della formazione, Alberto Núñez Feijóo. Secondo le prime informazioni, alcuni passeggeri del treno — che stava percorrendo la tratta Valencia-Saragozza — hanno tentato di fuggire dal convoglio per evitare di essere raggiunte dalle fiamme. Ricostruzioni giornalistiche hanno messo in luce che la macchinista del treno non aveva ricevuto avvisi di pericolo particolari prima della partenza. "Perché non è stata avvisata? Perché la linea non è stata interrotta con sufficiente anticipo per evitare che quel treno stesse circolando in tali circostanze?", si chiede Feijóo. Sia le forze dell'ordine, sia le società responsabili delle ferrovie spagnole e del traffico di passeggeri su queste linee, Adif e Renfe, stanno indagando sull'accaduto. "Non avremo nessun problema a dare risposta, quando sarà il momento opportuno, in Parlamento", ha replicato al leader popolare Isabel Rodríguez, la portavoce del governo centrale, in dichiarazioni rilasciate a media spagnoli.

