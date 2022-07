Spagna: roghi, ripristinate linee alta velocità interrotte

MADRID, 20 LUG - È stata ripristinata nelle ultime ore in Spagna la circolazione dei treni sui tratti delle linee ad alta velocità interrotti a causa di incendi attivi nelle vicinanze. Lo ha reso noto Renfe, la società che gestisce il traffico ferroviario per passeggeri nel Paese iberico. La linea su cui si sono riscontrati più disagi negli ultimi giorni è quella che collega Madrid e la Galizia, in quanto attraversa zone altamente colpite dagli incendi, come alcune province della Castiglia-León. Ieri sera ci sono stati anche problemi sulla linea Madrid-Saragozza-Barcellona. Su questa tratta, permangono ancora disagi per quanto riguarda i treni regionali. L'emergenza roghi non è comunque ancora terminata, per le alte temperature che si registrano in diverse zone del Paese. "Ci saranno ancora giornate difficili", ha detto ieri pomeriggio il premier Pedro Sánchez.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA