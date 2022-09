Spagna: scontro in moto dopo fuga da polizia, muore un italiano

MADRID, 13 SET - Un 45enne italiano è morto sabato sera a Marbella, in Spagna, in un incidente stradale avvenuto mentre fuggiva dalla polizia a bordo di una moto insieme a un connazionale 44enne, rimasto gravemente ferito: è quanto riportato oggi dal giornale locale Sur e confermato dall'agenzia di stampa Efe. Secondo i media spagnoli, i due uomini — di cui non sono ancora emerse le generalità — sono stati intercettati da una pattuglia della polizia locale attorno alle 22.30 di sabato sera, nei pressi di una spiaggia di Marbella. I poliziotti, stando a quanto emerso, erano impegnati nella ricerca dei presunti ladri di un orologio di lusso. Invece di fermarsi, l'uomo alla guida della moto, una Yamaha di grossa cilindrata, avrebbe accelerato dirigendosi verso l'autostrada A-7. I due uomini hanno a quel punto intrapreso una fuga in mezzo al traffico, interrottasi però poco dopo con uno schianto, risultato fatale al conducente. L'accompagnatore, risultato ferito gravemente, è stato portato in ospedale. Successivamente, scrive Sur, la polizia ha riscontrato che l'uomo deceduto era effettivamente indicato come sospettato in un caso legato al furto di un orologio. Per l'accompagnatore sopravvissuto, rimasto in ospedale, è stata disposta la custodia cautelare. Secondo le prime informazioni, entrambi erano in possesso di biglietti per fare rientro in Italia nel giro di pochi giorni.

