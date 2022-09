Spagna:Shakira rinviata a giudizio, chiesti 8 anni e 2 mesi

MADRID, 27 SET - Una giudice spagnola ha rinviato a giudizio la cantante colombiana Shakira, accusata di frode ai danni del fisco iberico. Lo si apprende da un comunicato. Secondo Efe ed altri media iberici, la procura chiede una pena complessiva di otto anni e due mesi nei confronti della pop star, oltre a una multa di circa 23,8 milioni di euro. Shakira è accusata di aver evaso il fisco per un importo di 14,5 milioni tra il 2012 e il 2014, i primi anni in cui la sua residenza era stata stabilita a Barcellona, dove la cantante viveva con il suo ex compagno, il calciatore del Barça Gerard Piqué.

