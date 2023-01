Sparatoria a Londra, ferite 3 donne e una bambina

ROMA, 14 GEN - Tre donne e una bimba di sette anni sono rimaste ferite in una sparatoria a Londra vicino a una chiesa dove si stava celebrando un funerale. Le donne, di 54, 48 e 41 anni, sono state ricoverate in ospedale dopo l'attacco, che ha avuto luogo nei pressi della St Aloysius R.C. Church di Phoenix Road, a Euston nel nord-ovest di Londra, verso le 13:30 locali, le 14.30 italiane. Emerge dalle prime indagini di Polizia che i colpi sono stati esplosi da un'auto in corsa lungo Phoenix Street, poi fuggita. Nessun arresto è stato al momento effettuato. In un comunicato diffuso da Twitter, la Polizia di Camden riferisce che nella zona c'è al momento "una significativa presenza di forze dell'ordine". Sul posto anche ambulanze ed elicotteri di soccorso, mentre sono diverse le strade chiuse. La Chiesa è stata evacuata e tra passanti e residenti la reazione all'attacco è stata di "shock e di sorpresa".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA