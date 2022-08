WASHINGTON, 04 AGO - Una sparatoria è avvenuta in un centro commerciale alla periferia di Minneapolis, in Minnesota. Lo riferisce la polizia di Bloomington sul suo account Twitter precisando che ci sono molti agenti sul posto ma che non c'è un allarme in corso. La persona che ha sparato è fuggita, ha detto ancor alla polizia, che adesso sta sentendo i testimoni. Al momento non si hanno notizie di vittime.

