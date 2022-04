NEW YORK, 12 APR - L'Fbi è sulla scena dell'incidente nella metropolitana di New York. La sparatoria ha causato allarme anche in altre città americane, dove la sicurezza è stata rafforzata e in particolare a Washington, dove al momento però non c'è nessuna credibile minaccia.

