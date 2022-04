Spari a Washington, almeno 3 feriti

WASHINGTON, 22 APR - E' caccia all'uomo nella capitale Usa dopo una sparatoria nella quale sono rimaste ferite tre persone, due delle quali ora in condizioni critiche. La polizia, coadiuvata da agenti dell'Fbi arrivati a bordo di veicoli corazzati, sta setacciando la zona avvisando tutti gli abitanti di non uscire di casa o di restare al riparo. Da alcune immagini postate sui social si vedono agenti in equipaggiamento tattico scortare persone fuori da un edificio con le mani alzate. L'area dell'incidente è tra Cleveland Park e Van Ness, vicino ad alcune ambasciate e alla Howard University Law School. Ignoti per ora l'origine e il movente degli spari. Ad essere feriti, secondo le prime informazioni, due uomini e una bambina.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA