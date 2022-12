Speaker Duma, aumentare tasse ai russi che hanno lasciato paese

ROMA, 25 DIC - I legislatori della Duma, la camera bassa del Parlamento russo, stanno sviluppando un disegno di legge che aumenterebbe le tasse per i russi che hanno lasciato il paese dopo l'inizio dell'operazione militare speciale in Ucraina. Lo ha affermato Vyacheslav Volodin, presidente della Duma, scrive l'agenzia Tass. "C'è chi crede che sia necessario dare dei benefici a chi ha lasciato il nostro Paese perché ritorni. Questo è sbagliato. Per chi ha lasciato la Federazione è giusto introdurre un'aliquota maggiorata e noi stiamo lavorando a delle modifiche alla legislazione in tal senso", ha precisato su Telegram. Secondo lo speaker della Duma i russi che hanno lasciato il loro paese devono capire che la maggior parte della società russa "non li sostiene per ciò che hanno fatto e crede che abbiano tradito il loro paese, i loro familiari e i loro cari". "Fino ad oggi, coloro che se ne sono andati non solo lavorano a distanza nelle aziende russe, ma godono anche di tutti i vantaggi che ciò offre loro in conformità con la legislazione del nostro Paese", ha concluso Volodin.

