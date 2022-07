Sri Lanka: appello nuovo presidente, governo unità nazionale

COLOMBO, 31 LUG - Il nuovo presidente dello Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, ha ricolto un invito formale ai parlamentari di tutti gli schieramenti a unirsi per dar vita a un governo di unità nazionale per salvare l'economia della travagliata isola dalla bancarotta e per fare riforme dolorose ma necessarie. Lo scrive l'ufficio presidenziale in una nota da Colombo. "Come presidente desidero iniziare un nuovo viaggio", ha detto Wickremesinghe, nell'esporre i suoi piani politici, durante una visita ai monaci dello Sri Dalada Maligawa, il Tempio del Dente a Kandy, uno dei siti più riveriti del Buddhismo. "Voglio che i partiti si uniscano e intraprendano quel viaggio con me e formino un governo di tutti i partiti", ha scritto al parlamento il 73/enne capo dello stato, ex parlamentare d'opposizione, salito al potere 10 giorni fa dopo la fuga all'estero del predecessore Gotabaya Rajapaksa, travolto dall'onda delle proteste popolari scaturite dalla peggiore crisi economica dell'isola in decenni. I 22 milioni di cingalesi hanno subito mesi di lunghi blackout, scarsità di beni fondamentali, di carburante e di medicinali e inflazione record. Le finanze dello Sri Lanka dallo scorso anno hanno esaurito le valute straniere per pagare l'importazione di materie prime essenziali.

