Sri Lanka: Rajapaksa verso dimissioni, nuovo premier

NEW DELHI, 03 APR - Il premier dello Sri Lanka Mahinda Rajapaksa sta per annunciare le dimissioni: lo scrive il quotidiano Daily Mirror. Il premier ha incontrato il Presidente Gotabatya ed entrambi hanno concordato per la formazione di un nuovo governo ad interim con tutti gli 11 partiti del Paese e un nuovo capo del governo. Fonti citate dal quotidiano indicano come probabile successore di Rajapaksa Disnesh Gunwawardena, mentre Harsha De Silva, del partito di opposizione SJB, (Samagi Jana Balawegaya) potrebbe assumere il ministero delle Finanze. Oggi molti manifestanti hanno sfidato l'esercito, scendendo in piazza a dispetto dello stato di emergenza e del coprifuoco in vigore nel Paese da venerdì. I social, sospesi ieri notte come tutti i servizi Internet sono stati riattivati dopo che la Commissione dei Diritti Umani di Colombo ha rilevato che il ministero della Difesa non ha il potere di imporre un simile blocco.

