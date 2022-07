WASHINGTON, 27 LUG - La star del basket femminile Usa Brittney Griner ha detto di non aver avuto intenzione di portare droga in Russia. La campionessa, arrestata a febbraio all'aeroporto di Mosca, ha testimoniato oggi in aula a Khimki nel processo a suo carico.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA