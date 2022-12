Starmer, Camera dei Lord sarà abolita da governo Labour

LONDRA, 05 DIC - Il leader dell'opposizione laburista Keir Starmer si è impegnato ad abolire la Camera dei Lord in caso di vittoria nelle prossime elezioni politiche del Regno Unito, previste per la fine del 2024. "E' una istituzione ormai indifendibile", ha affermato Sir Keir in un'intervista a Sky News a margine della presentazione all'università di Leeds del rapporto realizzato dalla commissione sul futuro del Regno Unito guidata dall'ex primo ministro laburista Gordon Brown.

