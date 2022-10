Stoltenberg, appello a Italia a fare di più per Ucraina

ROMA, 25 OTT - "Apprezzo che l'Italia e gli altri alleati continuino ad aiutare l'Ucraina. Non possiamo lasciare che Putin vinca" la guerra, sarebbe "una catastrofe per l'Ucraina e un messaggio pericoloso per tutti noi. Mi compiaccio che l'Italia mantenga il suo sostegno", ma adesso "faccio un appello agli alleati, anche all'Italia, a essere responsabili e fare di più, l'Ucraina ha bisogno di ancora più rifornimenti per respingere l'aggressione di Putin". Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in un'intervista al Tg3.

