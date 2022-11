Stoltenberg, Italia e Usa esempi di difese informatiche

ROMA, 10 NOV - "L'Italia e gli Stati Uniti sono entrambi ottimi esempi di forti difese informatiche": lo ha affermato il segretario generale della Nato Jens Stoltenber all'evento "NATO Cyber Defense Pledge Conference 2022", co-organizzato alla Farnesina da Italia e Stati Uniti con il supporto dell'International Staff della Nato. "A maggio l'Italia ha pubblicato la sua nuova Strategia Nazionale di Cybersecurity, accompagnato da diverse iniziative come l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza informatica e dallo sviluppo della Strategia Cloud Italiana", ha detto Stoltenberg. "All'inizio di quest'anno, il presidente Biden ha firmato una legge per monitorare gli attacchi informatici e i pagamenti di ransomware in tutta l'America. In questo modo le autorità possono distribuire rapidamente risorse per aiutare coloro che vengono attaccati, individuare le tendenze e avvertire altre potenziali vittime", ha detto ancora sottolineando che si tratta di "esempi di come gli alleati prendano molto sul serio" le minacce nel ciberspazio e come "queste e molte iniziative simili in tutta l'Alleanza stanno rendendo le nostre nazioni più forti e più resistenti agli attacchi informatici".

