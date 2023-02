Stoltenberg, Kiev consuma più munizioni di quante ne produciamo

BRUXELLES, 13 FEB - "La guerra in Ucraina sta consumando un'enorme quantità di munizioni e sta esaurendo le scorte alleate. L'attuale tasso di utilizzo delle munizioni dell'Ucraina è molte volte superiore al nostro attuale tasso di produzione. Questo mette a dura prova le nostre industrie della difesa. Ad esempio, il tempo di attesa per le munizioni di grosso calibro è passato da 12 a 28 mesi: gli ordini effettuati oggi verranno consegnati solo due anni e mezzo dopo. Dobbiamo quindi aumentare la produzione. E investire nella nostra capacità produttiva". Lo ha detto il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg in conferenza stampa.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA