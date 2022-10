BRUXELLES, 20 OTT - "Monitoriamo quello che sta facendo l'Iran, chiediamo di non fornire alla Russia droni o missili, sarebbe in violazione della risoluzione Onu". Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg in un punto stampa con il Primo Ministro della Svezia, Ulf Kristersson, rifiutando però di entrare nello specifico delle informazioni di intelligence.

