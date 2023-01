Stoltenberg, più armi pesanti a Kiev nel prossimo futuro

BERLINO, 15 GEN - Il Segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha dichiarato in un'intervista rilasciata oggi ai media tedeschi che l'Ucraina può aspettarsi presto altre consegne di armi pesanti da parte dei Paesi occidentali. "I recenti impegni per l'acquisto di equipaggiamento bellico pesante sono importanti e mi aspetto di riceverne altri nel prossimo futuro", ha dichiarato Stoltenberg al quotidiano Handelsblatt in vista della riunione di questa settimana del Gruppo di contatto per la difesa dell'Ucraina, che coordina le forniture di armi a Kiev, presso la base aerea di Ramstein, in Germania.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA