NEW YORK, 06 OTT - Almeno 66 cliniche in 15 Stati americani non offrono più interruzioni di gravidanza da quando la Corte Suprema ha capovolto la Roe v. Wade, la storica sentenza del 1973 che legalizzò l'aborto negli Stati Uniti. Lo afferma uno studio condotto dal Guttmacher Institute, associazione in difesa dei diritti sull'aborto. Delle 66 cliniche circa 26 hanno definitivamente chiuso i battenti.

