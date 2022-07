Studio Onu, l'India supererà popolazione della Cina entro 2023

NEW DELHI, 11 LUG - L'India supererà la Cina nel 2023 diventando il Paese più popoloso del mondo: lo dice uno studio delle Nazioni Unite reso noto oggi. Secondo lo studio, The World Population Prospects 2022, curato dal Dipartimento degli Affari Sociali ed Economici, gli indiani sono oggi 1 miliardo 412 milioni, mentre i cinesi sono 1 miliardo 426 milioni Entro il 15 novembre di quest'anno, dice ancora lo studio, la popolazione globale raggiungerà gli otto miliardi, anche se la crescita annuale è scesa alla percentuale più bassa dal 1950, con un aumento sotto l'1 per cento nel 2020. Il rapporto è stato presentato oggi dal Segretario Generale Onu António Guterres in occasione della Giornata Mondiale della Popolazione. Lo studio prevede che l'India, a metà del secolo, raggiungerà una popolazione di 1 miliardo 668 milioni, mentre la Cina dovrebbe scendere a 1 miliardo 317 milioni intorno al 2050.

