Sudafrica ricorda Mandela e invita a compiere azioni umanitarie

CITTA DEL CAPO, 18 LUG - In occasione del 18 luglio, giorno di compleanno di Nelson Mandela e dal 2009 "giornata internazionale" dell'Onu dedicata all'icona della lotta all'apartheid, ai sudafricani viene chiesto di dedicare 67 minuti della propria giornata a un'azione umanitaria a beneficio della propria comunità: tanti quanti furono gli anni, appunto 67, dedicati da Mandela alla lotta per i diritti umani e la giustizia sociale in Sudafrica. Quest'anno l'appello era: "Fate ciò che potete, con quello che avete a disposizione, nel posto dove state". Il tema prescelto è la crisi climatica che impatta sulla sicurezza alimentare e la povertà nel mondo. E' stato chiesto quindi a tutti di dare una mano nel piantare alberi autoctoni e da frutta. A seguito delle violenze nelle township delle ultime settimane, Phumla Williams, direttore generale del Ufficio comunicazioni del governo ha dichiarato: "Quest'anno, nel giorno internazionale di Nelson Mandela, molti cittadini sudafricani piangono la morte dei loro cari, uccisi di recente in atti criminali. Oggi, esortiamo tutti i sudafricani a ricordare i valori che l'ex presidente Mandela incarnava promuovendo la pace nelle proprie comunità, e a collaborare con il governo nella costruzione di un Sudafrica sicuro per tutti."

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA