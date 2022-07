JOHANNESBURG, 10 LUG - Quattordici persone sono morte in seguito ad una sparatoria la notte scorsa in un bar di Soweto, alle porte di Johannesburg, in Sudafrica: lo ha reso noto la polizia. "Siamo stati chiamati poco dopo la mezzanotte", ha detto il tenente di polizia Elias Mawela. Al loro arrivo gli agenti hanno confermato che 12 persone erano morte, ha aggiunto, e altre due sono decedute successivamente per le ferite riportate.

