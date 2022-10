Sudan: migliaia protestano a Khartoum in anniversario golpe

KHARTOUM, 25 OTT - Migliaia di sudanesi hanno manifestato nella capitale Khartoum chiedendo che "i soldati tornino nelle caserme" a un anno dal colpo di Stato militare, sfidando le forze di sicurezza schierate in tutta la città. "Nessun partenariato, nessun negoziato con i golpisti", hanno scandito i manifestanti, aggiungendo che la "rivoluzione continua" e chiedendo la creazione di "un Sudan democratico civile". Nel tentativo di contenere le proteste, le autorità hanno interrotto l'accesso a Internet in tutto il Paese, ordinando la chiusura di tutte le istituzioni pubbliche, le scuole e le attività commerciali nella capitale, con le forze di sicurezza che hanno bloccato strade e ponti. È da un anno che in Sudan ci sono regolari proteste contro la giunta militare, mentre il giro di vite sui manifestanti è costato la vita ad almeno 118 persone, secondo il bilancio del Comitato centrale dei medici sudanesi.

