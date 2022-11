Sul conto del rapper mezzo milione per errore, ma lui li spende tutti (e finisce in Tribunale)

Si trova 475 mila dollari (quasi mezzo milione di euro) sul suo conto per un errore e li spende acquistando lingotti d’oro e oggetti di lusso. E’ così finito nei guai il rapper australiano Abdel Ghadia. Secondo la ricostruzione dei fatto che è avvenuta in un tribunale di Sydney: una coppia doveva acquistare una casa ma ha inserito l’iban sbagliato, trasferendo così il denaro sul conto sbagliato. Abdel Ghadia è comparso davanti ai giudici mercoledì scorso e si è anche dichiarato colpevole per aver speso gran parte del denaro per qualsiasi cosa, dai vestiti, ai lingotti d'oro.

Pubblicità

I documenti del tribunale spiegano che la coppia di Sydney stava tentando di acquistare una nuova casa nell'ottobre del 2020, a quel punto il loro broker ha detto loro di trasferire il denaro su un conto, ma indicando l’iban sbagliato.

Abdel è stato anche arrestato dalla polizia nell'ottobre 2021 e ha candidamente spiegato che “ha visto quei soldi sul conto e che ha deciso di spenderli”. “Non avevo idea di come fossero arrivato lì – ha aggiunto - e l'ho anche detto alla banca, ma sono andato lo stesso a spenderli". La Polizia non ha ancora trovato i lingotti d’oro.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA