Summit Astana: incontro fra Putin ed Abu Mazen

(ANSAmed) - TEL AVIV, 13 OTT - Il presidente palestinese Abu Mazen ha incontrato oggi il presidente russo Vladimir Putin nella capitale kazaka Astana, dove entrambi sono giunti per partecipare al summit della Conferenza sulle misure di interazione e rafforzamento della fiducia in Asia (Cica). Lo riferisce a agenzia ufficiale palestinese Wafa. Abu Mazen - che era accompagnato dal segretario del Comitato esecutivo dell'Olp Hussein al-Sheikh e dal capo dell'Intelligence palestinese, gen. Majid Faraj - ha aggiornato Putin sugli ultimi sviluppi sul terreno, caratterizzati dal moltiplicarsi di incidenti e violenze in Cisgiordania e a Gerusalemme est. Inoltre, precisa la Wafa, soni stati discussi "il rafforzamento dei legami di amicizia fra i due popoli e le due leadership" nonchè il sostegno che in ambito internazionale viene garantito dalla Russia alla causa palestinese. (ANSAmed).

