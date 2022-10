Sunak proclamato nuovo leader conservatori e premier Gb

Rishi Sunak, 42 anni, origini indiane, brexiteer pragmatico ed ex cancelliere dello Scacchiere (ministro delle Finanze) sotto Boris Johnson, è stato proclamato nuovo leader del Partito Conservatore in maggioranza a Westminster. Più tardi, dopo le dimissioni formali di Liz Truss nelle mani di Carlo III, sarà designato automaticamente premier britannico dal re. Gradito alla City, Sunak diventa il primo capo del governo del Regno di radici etniche indiane. Penny Mordaunt, unica rivale dopo la rinuncia di BoJo, s'è ritirata in extremis.

Pubblicità

Le opposizioni però sono già sul piede di guerra: «Non ha il mandato da premier». E' l'accusa che i partiti d’opposizione britannici hanno mosso contro Rishi Sunak. «I Tory hanno incoronato Rishi Sunak come primo ministro senza che nessuno abbia avuto la possibilità di votarlo - ha detto la vice leader del Labour Angela Rayner - invece abbiamo bisogno di elezioni in modo che i cittadini abbiano voce in capitolo sul futuro della Gran Bretagna». All’appello per indire elezioni anticipate nel Regno Unito si è unito il leader dei libdem Ed Davey: «Ora vedremo più o meno lo stesso, i parlamentari conservatori che complottano e litigano tra loro ignorando completamente le enormi sfide che il Paese deve affrontare».

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA