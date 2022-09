Supporter Bolsonaro disseminano teorie complotto su voto ottobre

SAN PAOLO, 21 SET - I sostenitori del presidente Jair Bolsonaro (Pl, destra) stanno inondando Telegram ed altri social di messaggi che mettono in guardia su possibili frodi elettorali al voto del 2 ottobre, in Brasile. Secondo gli osservatori, i bolsonaristi utilizzano teorie del complotto, sul modello di quanto avvenuto con i supporter di Trump in occasione del confronto elettorale Usa, e sostengono - senza averne prove - che sia in atto una macchinazione per impedire la vittoria di Bolsonaro al primo turno. Si legge sull'online del quotidiano brasiliano Estadao.

