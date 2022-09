Svizzera: ministro, 'per risparmiare fate la doccia insieme'

ROMA, 20 SET - Il ministro dell'Ambiente svizzero Simonetta Sommaruga sta promuovendo misure per ridurre il consumo di energia del 15% quest'inverno: uno dei suoi suggerimenti è che i cittadini facciano la doccia insieme, in due insomma. Secondo il Times, la 62enne socialista Sommaruga, suggerisce di "spegnere il computer quando non serve, spegnere le luci o fare la doccia insieme". La proposta è stata accolta con incredulità in Svizzera e la titolare dell'Ambiente è stata costretta a chiarire che il suggerimento era rivolto ai giovani, ammettendo che "dopo una certa età, fare la doccia insieme non è più adatto a tutti". Tuttavia, ha aggiunto che l'idea è stata ampiamente accolta e ha avuto l'effetto di incoraggiare la consapevolezza della necessità di risparmiare sui consumi nei mesi invernali. I media hanno ironizzato sulla proposta rilanciando, tra l'altro, l'idea che gli svizzeri dovrebbero fare l'amore ogni mattina per riscaldarsi dopo aver spento il riscaldamento la sera, fare una doccia veloce insieme e andare in ufficio "a braccetto, dopo aver lasciato l'auto, il motorino e la bicicletta elettrica in garage".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA