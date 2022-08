Taiwan: Blinken, se ci sarà crisi sarà responsabilità della Cina

WASHINGTON, 02 AGO - "Se Nancy Pelosi deciderà di visitare Taiwan e la Cina tenterà di creare una crisi o di far salire la tensione, la responsabilità sarebbe interamente di Pechino". Lo ha detto il segretario di Stato americano, Antony Blinken, parlando ieri a New York a margine della Decima conferenza del Trattato di non priliferazione delle armi nucleare. Blinken ha ribadito che il "congresso è indipendente" e che molti suoi membri hanno visitato Taiwan in passato.

