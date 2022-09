Taiwan ringrazia Biden, 'riaffermato impegno su sicurezza'

PECHINO, 19 SET - Taiwan "esprime la sua sincera gratitudine al presidente Joe Biden per aver riaffermato il solido impegno di sicurezza del governo degli Stati Uniti nei confronti" di Taipei in caso di aggressione da parte della Cina. Così una nota del ministero degli Esteri dell'isola sull'intervista del presidente Usa a "60 minuti" della Cbs, in cui Biden ha aggiunto che "gli Stati Uniti si sono impegnati a difendere Taiwan. Non incoraggiamo e ne' spingiamo per l'indipendenza, Taiwan esprime i propri giudizi sulla propria indipendenza, è una decisione che spetta a loro". Intanto la Cina "si riserva di prendere tutte le misure necessarie" su Taiwan. E' il commento della portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning che, nel corso del briefing quotidiano, ha espresso "ferma opposizione" verso i giudizi di Biden.

