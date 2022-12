Tajani, da Biden-Zelensky messaggio chiaro,Kiev non è sola

ROMA, 22 DIC - Dall'incontro tra Biden e Zelensky, "è assolutamente chiaro il messaggio inviato, anche alla Russia. L'Occidente non lascerà sola l'Ucraina. L'obiettivo è la pace, ma non si pensi di logorare l'Occidente, perché non si farà logorare e sosterrà l'Ucraina fino a che non arriverà la pace". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Sky Tg24. "L'Europa è parte dell'Occidente e sta facendo tutto ciò che deve anche preparando la ricostruzione", ha sottolineato il ministro, aggiungendo che "anche nostre imprese si prepareranno a partecipare" a questa fase dopo la guerra.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA