Tajani, in Pe possibili mele marce ma sono garantista

ROMA, 11 DIC - "Io difendo il ruolo del Parlamento europeo, è una grande istituzione democratica. Possono esserci delle mele marce tra i parlamentari", ma "sono garantista e aspettiamo l'esito dell'inchiesta. Condivido assolutamente la posizione della presidente Metsola che ha sospeso la vicepresidente Kaili e ha difesol' integrità del Pe, che ha lavorato sempre bene". Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in collegamento a Zona Bianca su Rete4. "Non dobbiamo far coincidere il comportamento dei parlamentari con quello dell'istituzione. La stragrande maggioranza degli eurodeputati sono persone per bene".

