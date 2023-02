Tajani, la Cina ci deve aiutare a raggiungere la pace

ROMA, 16 FEB - Il ministro Antonio Tajani ha incontrato alla Farnesina il consigliere di Stato e direttore dell'Ufficio della Commissione Centrale per gli Affari Esteri del Comitato Centrale del Pcc Wang Yi. Al centro del colloquio i principali dossier e la guerra in Ucraina. Tajani ha ribadito la necessità di esercitare pressioni su Mosca per favorire le condizioni di una "pace giusta", attraverso sostegno alla diplomazia, sanzioni efficaci, assistenza umanitaria e giustizia per le vittime. "La Cina deve giocare un ruolo fondamentale per spingere verso la pace. Sono certo che Pechino sia pronta a impegnarsi in tal senso", ha detto Tajani.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA