Tajani, la Cina può spingere Putin a più miti consigli

ROMA, 22 DIC - Oltre alla Turchia e al Vaticano, un importante ruolo di mediazione nella partita Ucraina "lo può giocare la Cina, che può spingere Putin a più miti consigli". Lo ha sottolineato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, parlando con l'ANSA a margine della Conferenza degli Ambasciatori alla Farnesina. "Anche gli Usa hanno un grande ruolo", ha poi aggiunto il ministro, sottolineando che "tutti lavoriamo" per Kiev. In Ucraina "dobbiamo ripristinare lo status quo ante, serve un sostegno unitario dell'Occidente per creare le condizioni per un cessate il fuoco" da cui partire per arrivare alla pace.

