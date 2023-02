Tajani, per Ue è importante non lasciare l'Africa alla Cina

MONACO, 19 FEB - "Se vogliamo la strada per una Europa forte dobbiamo guardare anche all'Africa: questo è importante per il futuro". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Monaco. "Non dobbiamo lasciare l'Africa a se stessa o ai cinesi. Sarebbe un grave errore, anche per la nostra crescita". "Sicurezza significa anche proteggere i nostri confini all'est e al sud. Ci sono molti problemi, come ad esempio la immigrazione illegale. E dobbiamo dedicarci anche su questo fronte a questo tema", ha aggiunto. "Abbiamo bisogno di una sicurezza europea se vogliamo essere più forti nell'ambito della Nato - ha detto ancora. Se vogliamo proteggerci dobbiamo investire di più nella difesa europea". Ma "l'alleanza transatlantica per noi ha un ruolo molto importante. È impossibile cambiare questo". Il ministro ha infine ribadito che "vogliamo che ci sia la pace in Ucraina, ma non si può avere pace senza giustizia". "Vogliamo l'indipendenza per l'Ucraina e anche la sua integrità".

