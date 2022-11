Tajani, ricambiamo i messaggi di amicizia che arrivano da Parigi

ROMA, 26 NOV - "L'Italia ricambia i messaggi di amicizia che arrivano da Parigi e che dimostrano come i rapporti tra i nostri Paesi non siano deteriorati. Rivolgiamo anche noi sentimenti di vicinanza al popolo francese". Lo scrive su Twitter il ministro degli Esteri Antonio Tajani dopo il messaggio postato stamattina dal presidente francese Emmanuel Macron in occasione del primo anniversario del Trattato del Quirinale tra Italia e Francia.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA