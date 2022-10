Tanzania: incendi sul Kilimangiaro, accesi nuovi focolai

DAR ES SALAAM, 26 OTT - Un incendio che sembrava fosse sotto controllo sulla vetta più alta dell'Africa, il Kilimangiaro, si è riacceso, secondo quanto riferito dalle autorità della Tanzania. L'incendio è scoppiato venerdì sera vicino al sito di Karanga utilizzato dagli alpinisti che scalano la famosa vetta, a circa 4.000 metri di altitudine sul lato sud. I forti venti hanno contribuito ad alimentare il fuoco, ma una squadra di circa 400 persone, inclusi studenti e volontari, ha lottato per contenerlo domenica scorsa, prima che si accendessero nuovi focolai. "Gli incendi sono scoppiati di nuovo la scorsa notte in tre luoghi che in precedenza erano sotto controllo", ha detto ai giornalisti Eliamani Sedoyeka, segretario permanente del ministero delle Risorse naturali e del Turismo. Finora non sono stati segnalati feriti o morti.

