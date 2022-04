Tass, Putin ordina misure immediate contro 'fake news'

ROMA, 25 APR - Il presidente russo Vladimir Putin ordina misure immediate contro la diffusione di 'fake news', in risposta agli appelli su Internet per proteste non autorizzate. Lo riferisce l'agenzia russa Tass. L'economia russa è in grado di reggere alle sanzioni occidentali. E' il senso del messaggio lanciato oggi a Mosca dal presidente russo Vladimir Putin. "L'economia russa - ha detto Putin secondo quanto riferisce la Tass - ha certamente tutte le capacità per operare stabilmente e senza fallimenti anche in nuove realtà".

