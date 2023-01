Teheran chiude l'istituto francese di ricerca in Iran

TEHERAN, 05 GEN - L'Iran ha annunciato la chiusura dell'Istituto francese di ricerca in Iran (IFRI), dopo che il settimanale satirico Charlie Hebdo ha pubblicato vignette ritenute offensive nei confronti della guida suprema iraniana Ali Khamenei. "Il ministero sta chiudendo le attività dell'Istituto di ricerca francese in Iran (IFRI) come primo passo" nella risposta iraniana alle vignette, si legge in un comunicato del ministero degli Esteri iraniano.

