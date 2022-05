Tempesta di sabbia in Iraq, un morto e 5mila ricoverati

BAGHDAD, 05 MAG - Una persona è morta in Iraq e più di 5.000 sono state ricoverate oggi in ospedale in Iraq a causa di problemi respiratori causati da una tempesta di sabbia, la settima che ha colpito il Paese in un mese. Lo ha reso noto il ministero della Salute iracheno. "Un decesso è stato registrato a Baghdad e (gli ospedali) hanno finora accolto non meno di 5.000 persone", ha precisato una nota il portavoce del ministero della Salute, Seif al-Badr. "La maggioranza" delle persone ricoverate "ha lasciato gli ospedali", ha aggiunto.

