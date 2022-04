Tempesta Megi, sale bilancio vittime Filippine, 42 morti

BUNGA, 12 APR - Si aggrava il bilancio delle vittime della tempesta tropicale Megi, che ha colpito le Filippine: il numero delle persone morte sale a 42, secondo fonti ufficiali. La tempesta tropicale Megi, che ha colpito l'arcipelago con venti fino a 65 km orari. Squadre di soccorso - scrive la Bbc - sono all'opera lungo le coste orientali e meridionali per cercare di portare persone in salvo, mentre almeno 13.000 persone hanno lasciato le loro abitazioni lungo la costa nelle aree colpite e si sono messe al riparo su terreni più elevati o nell'entroterra. I nubifragi e il vento hanno provocato frane e smottamenti di fango, hanno allagato o danneggiato abitazioni, inondato campi, interrotto la distribuzione dell'elettricità. Megi (che localmente è stata denominata Agaton) è la prima tempesta stagionale a colpire le Filippine, che in media ogni anno subiscono l'impatto di una ventina fra tifoni e tempeste tropicali.

